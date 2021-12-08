Зеленский балансирует между борьбой с олигархами и сдерживанием российской агрессии - The European Post

Президент Украины Владимир Зеленский борется с коррупцией на фоне российской агрессии, которая скоро может усилиться. В частности, президент Украины сосредоточился на борьбе с олигархами, поддерживающими интересы России. Об этом сообщил обозреватель The European Post Питер Клэпп.

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По словам эксперта, Владимир Зеленский провел ряд реформ для борьбы с влиянием олигархов. В частности, недавно он подписал закон о крупной приватизации, дающий значительный потенциал для уменьшения возможностей коррупции. В то же время президент Украины ввел меры, направленные на укрощение влияния олигархата. Закон запрещает им участвовать в новом процессе приватизации.

Одним из наиболее скандально известных олигархов является Виктор Медведчук, лидер пророссийской партии "За жизнь" и близкий друг президента России Владимира Путина, отмечает автор. Долгое время украинская политическая среда была к Медведчуку толерантной, ведь видела в нем канал связи с Кремлем.

"Ситуация изменилась при Зеленском, поскольку Медведчук находится под домашним арестом с мая по обвинениям в финансовой поддержке российских повстанцев на Востоке Украины, ведущих сепаратистскую войну с 2014 года. Медведчук и три его телевизионных канала уже попали под санкции Президента Украины в феврале по обвинению в распространении российской дезинформации", — пишет Клэпп.

Одним из сторонников Медведчука был бывший президент Петр Порошенко, еще один олигарх, которому сейчас грозит ряд расследований и уголовных преследований.

"Его администрация дала Медведчуку зеленый свет на закупку ряда шахт на территории, которую контролируют сепаратисты, оказывая им необходимую финансовую поддержку. Сообщается, что каналы Медведчука также помогали Порошенко на последних выборах, но безрезультатно", — сообщает эксперт.

Клэпп отмечает, что Путину не выгодно, чтобы Украина была успешным и суверенным государством.

"Украина представляла бы значительную угрозу внутренней стабильности в России, поскольку ее можно рассматривать как образец для подражания, учитывая культурное сходство. Это укрепило решимость Путина в этом вопросе. Зеленскому нужно балансировать на канате, как снизить власть олигархов, не вызывая дальнейшей российской агрессии. Однако понятно, что он никогда не сможет обеспечить процветание и стабильность для своего народа, если не добьется успеха в борьбе с коррупцией", — резюмирует Клэпп.