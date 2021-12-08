Зеленський балансує між боротьбою з олігархами та стримуванням російської агресії - The European Post

Президент України Володимир Зеленський веде боротьбу з корупцією на фоні агресії з боку Росії, яка скоро може посилитись. Зокрема, президент України зосередився на боротьбі з олігархами, які підтримують інтереси Росії. Про це повідомив оглядач The European Post Пітер Клепп.

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За словами експерта, Володимир Зеленський здійснив низку реформ для боротьби з впливом олігархів. Зокрема, нещодавно він підписав закон про велику приватизацію, що дає значний потенціал для зменшення можливостей корупції. Водночас, президент України запровадив заходи, спрямовані на приборкання впливу олігархату. Закон забороняє їм брати участь у новому процесі приватизації.

Одним із найбільш скандально відомих олігархів є Віктор Медведчук, лідер проросійської партії "За життя" та близький друг президента Росії Володимира Путіна, відзначає автор. Довгий час українське політичне середовище було до Медведчука толерантним, адже бачило в ньому канал зв’язку з Кремлем.

"Ситуація змінилася за Зеленського, оскільки Медведчук перебуває під домашнім арештом з травня за звинуваченнями у фінансовій підтримці російських повстанців на Сході України, які ведуть сепаратистську війну з 2014 року. Медведчук і три його телевізійні канали вже потрапили під санкції Президента України в лютому за звинуваченнями у поширенні російської дезінформації", — пише Клепп.

Одним із прихильників Медведчука був колишній президент Петро Порошенко, ще один олігарх, якому зараз загрожує низка розслідувань і кримінальних переслідувань.

"Його адміністрація дала Медведчуку зелене світло на закупівлю низки шахт на території, яку контролюють сепаратисти, надаючи їм необхідну фінансову підтримку. Повідомляється, що канали Медведчука також допомагали Порошенку під час останніх виборів, але безрезультатно", — повідомляє експерт.

Клепп наголошує, що Путіну невигідно, аби Україна була успішною та суверенною державою.

"Україна становила б значну загрозу внутрішній стабільності в Росії, оскільки її можна розглядати як взірець для наслідування, враховуючи культурну схожість. Це зміцнило рішучість Путіна у цьому питанні. Зеленському потрібно балансувати на канаті, як зменшити владу олігархів, не викликаючи подальшої російської агресії. Однак зрозуміло, що він ніколи не зможе забезпечити процвітання і стабільність для свого народу, якщо не досягне успіху в боротьбі з корупцією", — резюмує експерт.