Министр Чернышов с кортежем и сиренами ездит на встречи с миллиардером Абрамовичем - СМИ

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов передвигается по Киеву с кортежем, сиренами и мигалками, перекрывая движение и нарушая правила дорожного движения. В этом его уличили журналисты Украинской правды.

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Кортеж министра журналисты неожиданно обнаружили возле офиса влиятельного оппозиционного депутата.

"Министр Чернышов – единственный министр, автомобили которого мы замечаем возле офиса миллиардера и народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Игоря Абрамовича", — говорится в сюжете.

"Номерных знаков автомобилей нет в базе полиции, а это значит, что Чернышеву по неизвестным причинам можно использовать оперативные номерные знаки", — говорят журналисты.

Они также показывают на видео, как автомобиль кортежа Чернышова выезжает на одну из центральных улиц Киева, включает сирену и сигнальные маячки, останавливает встречный поток машин и, нарушая правила дорожного движения, поворачивает в сторону офиса Абрамовича.

Журналисты Украинской правды обратились к министру Чернышову с запросом, на каком основании он использует сирену и мигалки, однако ответа не получили.