Міністр Чернишов із кортежем та сиренами їздить на зустрічі з мільярдером Абрамовичем - ЗМІ

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов пересувається Києвом з кортежем, сиренами та мигалками, перекриваючи рух та порушуючи правила дорожнього руху. У цьому його викрили журналісти Української правди.

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Кортеж міністра журналісти несподівано знайшли біля офісу впливового опозиційного депутата.

"Міністр Чернишов – єдиний міністр, автомобілі якого ми помічаємо біля офісу мільярдера та народного депутата від партії "Опозиційна платформа — За життя" Ігоря Абрамовича", — йдеться у сюжеті.

"Номерних знаків автомобілів немає в базі поліції, а це означає, що Чернишову з невідомих причин можна використовувати оперативні номерні знаки", — кажуть журналісти.

Вони також показують на відео, як автомобіль кортежу Чернишова виїжджає на одну з центральних вулиць Києва, включає сирену та сигнальні маячки, зупиняє зустрічний потік машин та, порушуючи правила дорожнього руху, повертає у бік офісу Абрамовича.

Журналісти Української правди звернулись до міністра Чернишова із запитом, на якій підставі він використовує сирену і мигалки, однак відповіді не отримали.