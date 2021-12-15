Міністр Чернишов із кортежем та сиренами їздить на зустрічі з мільярдером Абрамовичем - ЗМІ
Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов пересувається Києвом з кортежем, сиренами та мигалками, перекриваючи рух та порушуючи правила дорожнього руху. У цьому його викрили журналісти Української правди.
Кортеж міністра журналісти несподівано знайшли біля офісу впливового опозиційного депутата.
"Міністр Чернишов – єдиний міністр, автомобілі якого ми помічаємо біля офісу мільярдера та народного депутата від партії "Опозиційна платформа — За життя" Ігоря Абрамовича", — йдеться у сюжеті.
"Номерних знаків автомобілів немає в базі поліції, а це означає, що Чернишову з невідомих причин можна використовувати оперативні номерні знаки", — кажуть журналісти.
Вони також показують на відео, як автомобіль кортежу Чернишова виїжджає на одну з центральних вулиць Києва, включає сирену та сигнальні маячки, зупиняє зустрічний потік машин та, порушуючи правила дорожнього руху, повертає у бік офісу Абрамовича.
Журналісти Української правди звернулись до міністра Чернишова із запитом, на якій підставі він використовує сирену і мигалки, однак відповіді не отримали.