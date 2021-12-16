Дом хотят сделать всеукраинским русскоязычным каналом. Вятрович против

Соответствующий законопроект 4487 стоит в повестке дня пленарного заседания 16 декабря.

Вчера, 15 декабря, комитет Верховной Рады по правам человека рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом проект изменений в закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" (№4487), поданный народным депутатом Дмитрием Лубинцем из фракции "За будущее".

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В случае принятия Радой этих поправок канал попадет в Универсальную программную услугу, которая бесплатно предоставляется жителям Украины. В настоящее время в нее входят только два канала: Общественное и "Рада". Государственный русскоязычный телеканал Дом, который создавался для вещания на временно оккупированные территории, выйдет на общенациональный уровень и сможет конкурировать с другими телеканалами.

Комитет объясняет свое решение тем, что внутренне перемещенные лица проживают на всей подконтрольной Украине территории, следовательно, предназначенные для них телепрограммы должны распространяться на все государство.

Вятрович о рекомендациях комитета

Нардеп "Европейской солидарности", экс-глава Украинского института национальной памяти считает, что в Украине не должно быть государственного телевидения, за исключением иновещания и канала "Рада", а тем более русскоязычного государственного телевидения.

"Законопроект 4487 стоит в повестке дня пленарного заседания 16 декабря, то есть за считанные часы. Это само по себе противоречит закону о регламенте Верховной Рады Украины, тем более что текст и сравнительная таблица законопроекта ко второму чтению по состоянию на 7 час 16 декабря на сайте парламента отсутствуют.

Но самое главное – такие действия власти покушаются на основы украинской государственности и демократии", — отметил Вятрович на своей странице в Facebook.

Депутат напоминает, что в соответствии с законами "О телевидении и радиовещании" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" языком телевидения и радиовещания в Украине является украинский язык.

"Запуск государственного русскоязычного телеканала, обязательного для показа по всей Украине, стал бы не просто беззаконием, а актом прямого участия власти в российской гибридной войне против Украины", — уверен Вятрович.

Напомним, телеканал Дом начал свою работу весной 2020 года, он вещает на временно оккупированных украинских территориях. Главной целью канала определено информационное содействие реинтеграции ТОТ.

Ранее Фокус писал, что Вятрович считает "сиротами империи" украинцев, отпраздновавших День космонавтики.