"Дом" хочуть зробити всеукраїнським російськомовним каналом. В"ятрович проти

Відповідний законопроєкт 4487 стоїть у порядку денному пленарного засідання 16 грудня.

Вчора, 15 грудня, комітет Верховної Ради з прав людини рекомендував парламенту прийняти у другому читанні та в цілому проєкт змін до закону України "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб" ( №4487), поданий народним депутатом Дмитром Лубінцем із фракції "За майбутнє".

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У випадку ухвалення Радою цих поправок, канал потрапить до Універсальної програмної послуги, яка безкоштовно надається жителям України. Наразі до неї входять лише два канали: Суспільне та "Рада". Державний російськомовний телеканал "Дом", який створювався для мовлення на тимчасово окуповані території, вийде на загальнонаціональний рівень і зможе конкурувати з іншими телеканалами.

Комітет пояснює своє рішення тим, що внутрішньо переміщені особи проживають на всій підконтрольній Україні території, а отже, призначені для них телепрограми повинні поширюватись на всю державу.

В’ятрович про рекомендації комітету

Нардеп "Європейської солідарності", ексголова Українського інституту національної пам’яті вважає, що в Україні не має бути державного телебачення, за винятком іномовлення і каналу "Рада", а тим більше російськомовного державного телебачення.

"Законопроєкт 4487 стоїть у порядку денному пленарного засідання 16 грудня, тобто за лічені години. Це саме по собі суперечить закону про регламент Верховної Ради України, тим більше, що текст і порівняльна таблиця законопроєкту до другого читання станом на 7 годину 16 грудня на сайті парламенту відсутні.

Але найголовніше – такі дії влади є замахом на підвалини української державності й демократії", — зазначив В’ятрович на своїй сторінці в Facebook.

Депутат нагадує, що відповідно до законів "Про телебачення і радіомовлення" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної" мовою телебачення і радіомовлення в Україні є українська мова.

"Запуск державного російськомовного телеканалу, обов’язкового для показу по всій Україні став би не просто беззаконням, а актом прямої участі влади в російській гібридній війні проти України", — впевнений В’ятрович.

Нагадаємо, телеканал "Дом" розпочав свою роботу навесні 2020 року, він мовить на тимчасово окупованих українських територіях. Головною метою каналу визначено інформаційне сприяння реінтеграції ТОТ.

Раніше Фокус писав, що В'ятрович вважає "сиротами імперії" українців, які відсвяткували День космонавтики.