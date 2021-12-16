В кулуарах Рады упала в обморок помощница Арахамии. Ее приводил в чувства Радуцкий (видео)

Журналисты сообщают, что у девушки был усталый вид. Она упала на пол. Радуцкий предложил напоить ее сладким чаем.

Помощница на общественных началах главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии по имени Алена Зель упала в обморок в кулуарах Верховной Рады на втором этаже. Об этом сообщил Telegram-канал Pavlovsky News.

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Некоторое время девушка просто сидела, у нее был усталый вид, уточнили журналисты Telegram-канала. После этого она упала на пол, приводил ее в чувства глава комитета парламента по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Политик предложил напоить девушку сладким чаем. Зель через некоторое время пришла в себя и отправилась в парламентский медпункт.

Сам Арахамия никак пока не комментировал произошедшее. Корреспондент Фокуса отыскал девушку в Facebook, поинтересовался состоянием ее здоровья и уточнил, что именно входит в ее обязанности как помощницы нардепа. На момент публикации новости она не ответила.

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Зель указала, что работает помощником-консультантом народного депутата Украины с 26 октября 2019 года по настоящее время. В 2021 году начала изучать парламентскую деятельность в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Фокус ранее писал, как в декабре 2018 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова упала в обморок в эфире программы "Свобода слова", когда выступал бывший президент Украины Петр Порошенко.