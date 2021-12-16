У кулуарах Ради зомліла помічниця Арахамії. Її приводив до тями Радуцький (відео)

Журналісти повідомляють, що дівчина мала стомлений вигляд. Вона впала на підлогу. Радуцький запропонував напоїти її солодким чаєм.

Помічниця на громадських засадах голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії на ім'я Альона Зель втратила свідомість у кулуарах Верховної Ради на другому поверсі. Про це повідомив Telegram-канал Pavlovsky News.

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Деякий час дівчина просто сиділа, мала втомлений вигляд, уточнили журналісти Telegram-каналу. Після цього вона впала на підлогу, приводив її до тями голова комітету парламенту з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Політик запропонував напоїти дівчину солодким чаєм. Зель через деякий час прийшла до тями і вирушила в парламентський медпункт.

Сам Арахамія ніяк поки що не коментував подію. Кореспондент Фокусу знайшов дівчину у Facebook, поцікавився станом її здоров'я та уточнив, що саме входить до її обов'язків як помічниці нардепа. На момент опублікування новини вона не відповіла.

[ + – ] Помічниця Арахамії навчається у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Зель зазначила, що працює помічницею-консультанткою народного депутата України з 26 жовтня 2019 року. У 2021 році почала вивчати парламентську діяльність у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Фокус раніше писав, як у грудні 2018 року уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова втратила свідомість в ефірі програми "Свобода слова", коли виступав колишній президент України Петро Порошенко.