Шуфрич с кулаками набросился на главу Минздрава Ляшко, — журналист (видео)

Инцидент произошел за кулисами ток-шоу "Право на владу". В ходе потасовки, как утверждает Роман Скрыпин, Нестор Шуфрич оторвал несколько пуговиц с пиджака министра.

Народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич с кулаками набросился на главу Минздрава Виктора Ляшко. Об этом сообщил журналист и блогер Роман Скрыпин в своем видеоблоге.

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По его словам, инцидент произошел за кулисами политического ток-шоу "Право на владу", эфир которого был в четверг, 16 декабря.

Роман Скрыпин отметил, что нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич после съемок вел себя дерзко и набросился с кулаками на министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Более того, как рассказывает журналист, парламентарий устроил потасовку не ради шоу, поскольку инцидент не транслировался в эфире.

"И тут уже не до смеха, потому что это происходило не в эфире, не ради шоу, он набросился на Ляшка и оторвал пуговицы ему с пиджака. Поведение Нестора Шуфрича странное. Хотя он может это делать, потому что Шуфрича давно не п**дили.. На меня Шуфрич руку не поднимал с определенных причин…", — добавил Роман Скрыпин в своем видеоблоге, комментируя вчерашний эфир ток-шоу "Право на владу".

Внимание, видео 18+. Присутствует нецензурная лексика! На видео — с 35:10.

[ + – ] Нестор Шуфрич набросился с кулаками на главу Минздрава Виктора Ляшко

Отметим, что нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич неоднократно был участником потасовок. В сентябре 2014 года парламентария избили члены "Правого сектора", которые дожидались Нестора Шуфрича и его коллегу по партии Николая Скорика. Между нардепом и националистом завязалась драка, в ходе которой парламентарий получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Помимо этого, Нестор Шуфрич подрался в зале Верховной Раде в декабре 2018 года. Тогдашний депутат от "Оппозиционного блока" попытался снять баннер, посвященный Виктору Медведчуку, после чего к нему подошел нардеп от "Народного фронта" Юрий Береза и ударил своего коллегу по парламенту несколько раз в лицо.