Построенному - верить: реформой, которую украинцы запомнили в 2021, стала инициатива президента Зеленского "Большое строительство"

На фоне общего ухудшения экономической ситуации, расцвета коррупции в государственных органах и снижения общей удовлетворенности граждан своим уровнем жизни, едва ли не единственной положительной реформой, которую украинцы запомнили в 2021 году, стала инициатива президента Зеленского "Большое строительство". Оно же стало ключевым достижением власти, на которую обратили внимание граждане.

Строительство дорог стало главным изменением в жизни украинцев за уходящий год. Таковы результаты опроса, проведенного компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп" по заказу Украинского института будущего. Отвечая на вопрос, кто из политиков, по мнению граждан, сделал больше всего для страны за 2021 год, лидерские позиции сохранил Владимир Зеленский: 32% опрошенных назвали его фамилию в качестве наиболее "полезного" для Украины деятеля.

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После пандемии коронавируса, которая стала главной для 24% граждан, второе место среди событий, запомнившихся больше всего в уходящем году, заняло строительство дорог. Его отложили в памяти 8% граждан. При этом отвечая на вопрос о достижениях украинской власти, 40% назвали "Большое строительство" ключевым успехом. Это даже больше, чем категория "никаких достижений не было" (чуть больше трети опрошенных считает именно так). На втором месте с большим отрывом — вакцинация (ее считают успехом всего 12% населения).

Помимо этого, среди достижений властей респонденты называли развитие цифровых услуг и приложения "Дія" (6%), укрепление обороноспособности страны и реконструкцию объектов инфраструктуры (аэропортов, вокзалов и так далее) – по 4%, борьбу с коррупцией и олигархами, а также открытие рынка земли – по 3%.

Примечательно, что в списке "провалов" власти строительство дорог, школ, мостов и детских садов не устраивает всего 3% опрошенных. В то время как неудачную борьбу с коррупцией "провалом" считают 24% населения, повышение тарифов на коммунальные услуги — 20%, процесс вакцинации и отсутствие прогресса в мирном процессе на Донбассе — по 14%.

"Большое строительство", на которое за 2020 — 2021 годы потрачено порядка $10 млрд средств налогоплательщиков, не первый год выходит в перечень ключевых событий по итогам года в стране. Например, в 2020 году, по результатам опроса, проведенного КМИС и Фондом Демократические инициативы, именно программу Президента назвали событием года 11,3% опрошенных, при этом 93% из них сказали, что считают его положительным событием.

В мае 2021 года группа "Рейтинг" провела исследование, согласно которому инфраструктурная программа "Большое строительство" была признана одной из лучших инициатив Владимира Зеленского за два года его президентства. Согласно обнародованным данным, 42% респондентов назвали строительство реконструкцию дорог наиболее удачной из реформ. На втором месте тогда казалось "Государство в смартфоне" (40%). Также среди лучших результатов в развитии государства респонденты назвали освобождение пленных и заложников (38%), укрепление обороноспособности страны и международную политику (по 30% в каждой отрасли).

Кроме того, по данным сентябрьского опроса группы "Рейтинг", 82% респондентов заметили улучшение состояния дорог и увеличение их ремонта в течение последнего года (в 2020 году таких было 76%, 2018-2019 – около 60%). 17% – придерживаются противоположного мнения. Наибольшую заслугу в том, что в Украине улучшаются дороги, респонденты тогда отдали Президенту (36%). 33% считают, что это заслуга местных властей, 8% – Министерства инфраструктуры/Укравтодора. Интересно, что треть опрошенных граждан тогда увидели улучшение в сфере туристических путешествий по Украине, на улучшение социальной инфраструктуры обратили внимание 29%.

Стоит отметить, что по данным Мининфраструктуры, в 2020-2021 гг. в рамках программы было отремонтировано 13 тыс. км. дорог и 520 мостов, а также установлено 50 площадок для взвешивания грузовиков в движении. До 2024 года программа восстановление 1,4 тыс. мостов и обновление 24 тыс. км основной сети дорог. В планах до 2024 года также строительство 500 км велодорожек в крупнейших агломерациях страны и туристических центрах. Среди основных проектов, которые планируется реализовать в ближайшие три года — строительство Киевской обходной дороги, ремонт трассы М-05 Киев – Одесса, М-14 Одесса – Николаев – Херсон, М-24 Мукачево – Береговое – Лужанка (граница с Венгрией), Н-08 Борисполь – Переяслав, а также обход Черновцов и концессионная дорога Краковец – Львов – Броды – Ривне.

По оценкам экспертов Киевской школы экономики, положительный эффект от "Большого строительства" в 2020 году составил порядка 1,5% дополнительного роста ВВП, программа стала одним из факторов роста для экономики в условиях жестких локдаунов и пандемии. Социальный эффект составил минимум 200 тыс. дополнительных рабочих мест.

В конце 2020 года экономисты Ukraine Economic Outlook подтвердили, что именно "Большое строительство" фактически спасло страну от экономического провала в столь трудный год. К слову, усиление государственного спроса, который должен компенсировать спад ВВП из-за падения частного спроса в экономике, также является одной из рекомендаций МВФ по борьбе с последствиями коронакризиса. "При среднем жизненном цикле дорожной инфраструктуры в 10-15 лет позитивная отдача от инвестиций в дорожное строительство за 2020-ый год будет сохраняться аналогичный период времени. Что является тем самым долгосрочным компенсатором наращивания антикризисных госрасходов и стимулом экономического роста", — отметили тогда эксперты.

Аналогичного влияния "Большого строительства" стоит ожидать и по итогам 2021 года. Кроме положительного эффекта для повседневной жизни граждан — появление новых мостов, завершение долгостроев, ремонт ключевых автомагистралей, влияния на дорожно-строительную отрасль, программа Президента также позволяет "ускорять" экономику, делая более эффективной логистику между городами и селами, упрощая коммуникации внутри новых объединенных громад, укрепляя тем самым местное самоуправление.