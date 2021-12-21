Новый набсовет "УЗ" заработает в ближайшее время - Кубраков

"Укрзализныця" заканчивает 2021 год с прибылью благодаря изменениям в принципах управления и проведенным реформам. В частности, благодаря прямым контрактам на поставку электроэнергии удалось сэкономить 4 млрд грн, еще 2 млрд. грн компания дополнительно заработала за счет новых тарифов на грузоперевозки. Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Напомним, по данным "УЗ", за 10 месяцев компания получила 113,5 млн грн чистой прибыли, хотя по итогам аналогичного периода 2020 года была в убытках на почти 12 млрд грн. Согласно отчету ВСК Верховной рады по вопросам расследования злоупотреблений предыдущего менеджмента "УЗ", компания должна закончить год с прибылью порядка 250 млн грн.

"УЗ удалось остановить в шаге от пропасти, более того – заложен фундамент до системного обновления, как инфраструктуры, так и подвижного состава. Это командный результат, который еще раз подтверждает, что мы на верном пути", — заверил министр.

По словам Кубракова, финансовую устойчивость компании удалось восстановить за короткие сроки благодаря трем ключевым решениям, которые предотвратили дефолт и остановку стратегической государственной компании.

Первое — это устранение компаний-посредников, из-за которых цены на электроэнергию для УЗ были завышены. "Благодаря решению Правительства, УЗ получила возможность закупать электроэнергию напрямую у производителя – Энергоатома. Первый заключенный контракт по новым правилам позволил УЗ сэкономить более 4 млрд. грн", — написал министр.

Второе решение — повышение тарифов на грузовые перевозки. "Исторически самая высокая ставка повышения позволила УЗ получить дополнительные 2 млрд грн в этом году и еще 12 в следующем. Это решение было непопулярным, его пытались обжаловать в судах, но системный бизнес понимает – повышение тарифов необходимо для того, чтобы Укрзалізниця имела ресурсы на восстановление", — написал Кубраков.

По его словам, без капитальных инвестиций в развитие и реконструкцию железная дорога станет еще медленнее, опаснее, а впоследствии и не нужной ни бизнесу, ни государству.

Кроме того, по мнению министра, важным шагом стало внедрение корпоративных стандартов управления и следование принципам OECD. "Как и менеджмент компании, так и Наблюдательный совет должны состоять из профессионалов, работающих по определенным КРІ, быть политически независимыми и ставить интересы компании и государства превыше всего", — уверен министр.

Он напомнил, что после окончания срока полномочий предыдущего состава Набсовета, был объявлен новый конкурс. "Уже в ближайшее время ожидаю начало работы полноценного Наблюдательного совета, который запустит процесс отбора правления", — подчеркнул Кубраков.