Нова наглядова рада "УЗ" запрацює найближчим часом — Кубраков

"Укрзалізниця" закінчує 2021 рік із прибутком завдяки змінам у принципах управління та проведеним реформам. Зокрема, завдяки прямим контрактам на постачання електроенергії вдалося заощадити 4 млрд. грн., ще 2 млрд. грн. компанія додатково заробила за рахунок нових тарифів на вантажоперевезення. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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Нагадаємо, за даними "УЗ", за 10 місяців компанія отримала 113,5 млн грн чистого прибутку, хоча за підсумками аналогічного періоду 2020 року була у збитках на майже 12 млрд грн. Згідно зі звітом ТСК Верховної ради з питань розслідування зловживань попереднього менеджменту "УЗ", компанія має закінчити рік із прибутком близько 250 млн грн.

"УЗ вдалося зупинити за крок від прірви, більше того — закладено фундамент до системного оновлення, як інфраструктури, так і рухомого складу. Це командний результат, який ще раз підтверджує, що ми на правильному шляху", — запевнив міністр.

За словами Кубракова, фінансову стійкість компанії вдалося відновити за короткий термін завдяки трьом ключовим рішенням, які запобігли дефолту та зупинці стратегічної державної компанії.

Перше — це усунення компаній-посередників, через які ціни на електроенергію для УЗ були завищені. "Завдяки рішенню Уряду, УЗ отримала можливість закуповувати електроенергію безпосередньо у виробника – Енергоатому. Перший укладений контракт за новими правилами дозволив УЗ заощадити понад 4 млрд. грн", — написав міністр.

Друге рішення – підвищення тарифів на вантажні перевезення. "Історично найвища ставка підвищення дозволила УЗ отримати додаткові 2 млрд грн цього року та ще 12 наступного. Це рішення було непопулярним, його намагалися оскаржити в судах, але системний бізнес розуміє – підвищення тарифів необхідне для того, щоб Укрзалізниця мала ресурси на відновлення", — Написав Кубраков.

За його словами, без капітальних інвестицій у розвиток та реконструкцію залізниця стане ще повільнішою, небезпечнішою, а згодом і непотрібною ні бізнесу, ні державі.

Крім того, на думку міністра, важливим кроком стало запровадження корпоративних стандартів управління та дотримання принципів OECD. "Як і менеджмент компанії, так і Наглядова рада мають складатися з професіоналів, які працюють за певними КРІ, бути політично незалежними та ставити інтереси компанії та держави понад усе", — упевнений міністр.

Він нагадав, що після закінчення терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради був оголошений новий конкурс. "Вже найближчим часом чекаю на початок роботи повноцінної Наглядової ради, яка запустить процес відбору правління", — підкреслив Кубраков.