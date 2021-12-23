Президент Зеленский должен поставить точку в вопросе преследования военных преступников – СМИ

Президент Владимир Зеленский должен поставить кому и, наконец, точку в вопросе преследования и наказания военных преступников в Украине – шестой месяц он не подписывает закон "О военных преступлениях" (№2689), принятый Верховной Радой в мае 2021 года. Об этом пишет основательница международного благотворительного фонда "Изоляция. Платформа культурных инициатив" Любовь Михайлова в блоге на "Украинской правде".

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Документ устанавливает ответственность за преступления против человечности и различные составы военных преступлений в Уголовном кодексе. Этот закон поможет восстановить справедливость для жертв войны, включая тех, кто пережил ужас подвалов "Изоляции" в Донецке, отмечает авторша.

Более 160 незаконных тюрем сегодня существуют на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. С начала оккупации там незаконно содержат и пытают граждан Украины на основании так называемых приговоров российской оккупационной администрации. Ежегодные отчеты Верховного комиссара ООН и других международных организаций посвящают этому десятки страниц.

Вступление в силу закона затормозила одна подпись — президента Украины, говорится в публикации.

"Можно было бы предположить, что Владимир Зеленский не знает ситуации. Однако в своих выступлениях на международных событиях – на открытии Крымской платформы, на Саммите Украина – ЕС, на встречах с президентом США Джо Байденом или генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич – украинский президент говорит о важности вопроса защиты прав людей на оккупированных территориях и о том, что Украина будет преследовать военных преступников. Зеленский также многократно обещал освободить заключенныъ, что преступления не останутся без наказания. Но, где же действия, подтверждающие его слова? Их нет… " — отмечает Любовь Михайлова.

Пока закон не подписан президентом, потенциальные преступники будут уверены: если даже уголовные дела против них будут открыты, они будут квалифицированы по общим уголовным статьям, со значительно меньшим сроком наказания, чем за военные преступления. Срок давности их преступлений может истечь, а по требованию России их в конечном итоге могут амнистировать, говорится в блоге.

"Международные и украинские правозащитные организации уже шестой месяц громко требуют подписания закона, а в ответ звенящая тишина. Как выглядит Украина в глазах международной общественности?" — спрашивает авторша.

Она также отмечает, что при поддержке ПРООН и Министерства иностранных дел Дании фонд "Восток-СОС" был проведен и опубликован подробный доклад "Внедрение лучших практик осуществления правосудия в условиях вооруженного конфликта", где первый пункт рекомендаций звучит:

"Президенту Украины — немедленно подписать закон №2689 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права".

Статья 95 Конституции Украины отмечает: "Президент Украины в течение пятнадцати дней после получения закона подписывает его, принимая к исполнению, и официально обнародует его или возвращает закон со своими мотивированными и сформулированными предложениями в Верховную Раду Украины для повторного рассмотрения.

В случае, если Президент Украины в течение установленного срока не вернул закон для повторного рассмотрения, закон считается одобренным Президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован".

Ситуация, когда закон уже несколько месяцев не подписан президентом, прямо противоречит Конституции Украины, отмечает Михайлова.