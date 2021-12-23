Президент Зеленський має поставити крапку в питанні переслідування військових злочинців - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський має поставити кому і, нарешті, крапку в питанні переслідування та покарання військових злочинців в Україні – шостий місяць він не підписує закон "Про воєнні злочини" (№2689), ухвалений Верховною Радою у травні 2021 року, пише засновниця міжнародного благодійного фонду "Ізоляція. Платформа культурних ініціатив" Любов Михайлова в блозі на "Українській правді".

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Документ встановлює відповідальність за злочини проти людяності та різні склади військових злочинів Кримінальному кодексі. Цей закон допоможе відновити справедливість для жертв війни, включаючи тих, хто пережив жах підвалів "Ізоляції" у Донецьку, наголошує автор.

Понад 160 незаконних в'язниць сьогодні існують на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. З початку окупації там незаконно утримуються та катуються громадяни України на підставі так званих вироків російської окупаційної адміністрації. Щорічні звіти Верховного комісара ООН та інших міжнародних організацій присвячують цьому десятки сторінок.

Набуття чинності закону загальмував один підпис – президента України, йдеться у публікації.

"Можна було б припустити, що Володимир Зеленський не знає ситуації. Проте у своїх виступах на міжнародних подіях – на відкритті Кримської платформи, на Саміті Україна – ЄС, на зустрічах із президентом США Джо Байденом чи генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич – український Президент говорить про важливість питання захисту прав людей на окупованих територіях та про те, що Україна переслідуватиме військових злочинців.Зеленський також багаторазово обіцяв звільненим в'язням, що злочини не залишаться без покарання. Але де ж дії, що підтверджують його слова? Їх немає…" — зазначає Любов Михайлова.

Допоки закон не підписаний президентом, потенційні злочинці будуть певні: якщо навіть кримінальні справи проти них будуть відкриті, вони будуть кваліфіковані за загальними кримінальними статтями, зі значно меншим терміном покарання, ніж за воєнні злочини. Строк давності їхніх злочинів може сплисти, зрештою на вимогу Росії їх можуть амністувати, йдеться в блозі.

"Міжнародні та українські правозахисні організації вже шостий місяць гучно вимагають підписання закону, а у відповідь дзвінка тиша. Який вигляд має Україна в очах міжнародної громадськості?" — запитує авторка.

Вона також зазначає, що за підтримки ПРООН та Міністерства закордонних справ Данії фонд "Схід-СОС" було проведено та опубліковано детальну доповідь "Впровадження найкращих практик здійснення правосуддя в умовах збройного конфлікту", де перший пункт рекомендацій звучить:

"Президенту України – негайно підписати закон №2689 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права".

Стаття 95 Конституції України зазначає: "Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.

У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений".

Ситуація, коли закон вже кілька місяців не підписаний президентом, прямо суперечить Конституції України, наголошує Михайлова.