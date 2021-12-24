Нардеп Шевченко за словами о деле СБУ хотел скрыть схему с белорусской электроэнергией – эксперт

В СБУ опровергли факт открытия дела о государственной измене против народного депутата Евгения Шевченко. Об этом написал в Facebook директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

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"СБУ своим утренним заявлением перевернула историю с делом о государственной измене нардепа Евгения Шевченко с ног на голову. Или наоборот, с головы на ноги, ведь как выяснилось, никакого расследования против бывшего "слуги" не существует в природе. Выходит, что Шевченко зачем-то придумал дело о госизмене", — отметил эксперт.

По его словам, причиной заявлений Шевченко могут быть переговоры о поставках электроэнергии, которые он вел с белорусскими энергетиками. Миселюк напомнил, что в ноябре украинская сторона заключила соглашение с Беларусью о поставках электроэнергии. Небольшую долю в этом процессе получила и компания из орбиты Шевченко, "Электро комьюнити".

"На днях Шевченко посетил Беларусь с целью оформить себе под елку приятный подарок. Несмотря на существующую украино-белорусскую договоренность, он предложил белорусам изменить условия контракта и с нового года значительно увеличить долю "Электро комьюнити". У Лукашенко вежливо отказались, объяснив, что контракт с Украиной уж заключен, и менять его условия нельзя", — заметил Миселюк.

Он рассказал, что Шевченко попытался перевернуть этот провал себе на пользу. Нардеп дал интервью, где рассказал, что его подозревают в продвижении "русского мира" в Украине, однако Беларусь он посещал для того, чтобы защитить "Энергоатом" от фирм-прокладок. По словам нардепа, за это против него развернули репрессии, сравнимые с громкими делами против Виктора Медведчука и Петра Порошенко.

"Тут возникает сразу несколько вопросов. Почему народный депутат лично занимается вопросами поставки электроэнергии из-за рубежа? Какое отношение он вообще имеет к "Энергоатому" и компаниям из энергетической сферы? Ответ на эти вопросы может быть только один – Шевченко имеет в энергетике собственные интересы, и за партнерство с Беларусью он ратует не бескорыстно", — считает политолог.

Миселюк подчеркнул, что придуманная Шевченко стратегия оказалась неэффективной, ведь СБУ сразу же смогла ее разрушить своим пресс-релизом об отсутствии дела о госизмене.

"Так что своими заявлениями Шевченко только посмешил всех, кто хоть немного разбираются в теме", — написал эксперт.