Нардеп Шевченко за словами про справу СБУ хотів приховати схему з білоруською електроенергією – експерт

У СБУ спростували факт відкриття справи про державну зраду проти народного депутата Євгена Шевченка. Про це написав у Facebook директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк.

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"СБУ своєю ранковою заявою перевернула історію зі справою про державну зраду нардепа Євгена Шевченка з ніг на голову. Або навпаки, з голови на ноги, адже, як з'ясувалося, жодного розслідування проти колишнього "слуги" не існує в природі. Виходить, що Шевченко навіщось вигадав справу про держзраду", — зазначив експерт.

За його словами, причиною заяв Шевченка можуть бути переговори щодо постачання електроенергії, які він вів із білоруськими енергетиками. Миселюк нагадав, що у листопаді українська сторона уклала угоду з Білоруссю про постачання електроенергії. Невелику частку в цьому процесі здобула і компанія з орбіти Шевченка, "Електро ком'юніті".

"Днями Шевченко відвідав Білорусь із метою оформити собі під ялинку приємний подарунок. Незважаючи на існуючу українсько-білоруську домовленість, він запропонував білорусам змінити умови контракту та з нового року значно збільшити частку "Електро ком'юніті". У Лукашенка ввічливо відмовилися, пояснивши, що контракт із Україною вже укладено, і змінювати його умови не можна", — зауважив Миселюк.

Він розповів, що Шевченко спробував перевернути цю невдачу собі на користь. Нардеп дав інтерв'ю, де розповів, що його підозрюють у просуванні "руського міру" в Україні, проте Білорусь він відвідував для того, щоб захистити "Енергоатом" від фірм-прокладок. За словами нардепа, за це проти нього розгорнули репресії, які можна порівняти з гучними справами проти Віктора Медведчука та Петра Порошенка.

"Тут виникає одразу декілька запитань. Чому народний депутат особисто займається питаннями постачання електроенергії з-за кордону? Яке відношення він взагалі має до "Енергоатому" та компаній з енергетичної сфери? Відповідь на ці питання може бути лише одна – Шевченко має в енергетиці власні інтереси, і за партнерство з Білоруссю він бореться не безкорисливо", — вважає політолог.

Миселюк наголосив, що придумана Шевченком стратегія виявилася неефективною, адже СБУ одразу ж змогла її зруйнувати своїм прес-релізом про відсутність справи про держзраду.

"Так що своїми заявами Шевченко лише посмішив усіх, хто хоч трохи розуміється на темі", — написав експерт.