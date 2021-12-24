Россию и СССР создавали украинцы, — Арестович (видео)

Советник главы ОП считает, что у истоков Российской империи стоял ректор Киево-Могилянской академии Феофан Прокопович.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о том, что якобы Ленин создал Украину. Об этом сообщает Politeka Online.

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Арестович заявил, что и Россию, и СССР создавали именно выходцы из Украины. "Клоуны, мы придумали вашу Россию, и мы придумали ваш Советский Союз, и в лучшие годы СССР им правили украинцы, "днепропетровский клан", — сказал Арестович, посоветовав российским властям посчитать число героев СССР — украинцев с фамилиями, у которых окончание "-енко".

Также советник главы ОП отметил, что Российскую империю придумал ректор Киево-Могилянской академии Феофан Прокопович.

"Который вас, идиотов, Романовых и всю эту с кашей в бороде Московию убеждал, что надо провозглашать себя Россией. Потому что только тогда вы получите хоть какое-то признание в мире, затхлая Московия, сидящая в болотах", — заявил Арестович.

Арестович назвал украинцев "авторами двух империй" и что, если нужно, это можно будет повторить.

Напомним, что российский президент во время своей пресс-конференции, т.н. "прямой линии" заявил, что Ленин создал Украину на "исторически российских территориях". По словам Путина, Украина организовала внутри страны "антироссию" и подталкивает Кремль к большой войне. Переломным моментом во взаимоотношениях между Россией и Украиной Путин считает Революцию Достоинства. Он отметил, что именно киевские власти вынудили Москву аннексировать крымский полуостров после событий на Майдане.

Ранее Фокус сообщал, что советник президента Украины Алексей Арестович назвал воинский учет для женщин в Украине "гендерным равенством". По мнению Арестовича, сейчас требования одинаковы и женщин, и для мужчин.