Росію та СРСР створювали українці, — Арестович (відео)

Радник голови ОП вважає, що біля витоків Російської імперії стояв ректор Києво-Могилянської академії Феофан Прокопович.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович прокоментував слова російського президента Володимира Путіна про те, що Ленін нібито створив Україну. Про це повідомляє Politeka Online.

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Арестович заявив, що і Росію, і СРСР створювали саме вихідці з України. "Клоуни, ми придумали вашу Росію, і ми придумали ваш Радянський Союз, і в найкращі роки СРСР ним правили українці, "дніпропетровський клан", — сказав Арестович, порадивши російській владі порахувати кількість героїв СРСР — українців із прізвищами, у яких закінчення" — енко".

Також радник голови ОП зазначив, що Російську імперію вигадав ректор Києво-Могилянської академії Феофан Прокопович.

"Який вас, ідіотів, Романових і всю цю з кашею в бороді Московію переконував, що треба проголошувати себе Росією. Тому що тільки тоді ви отримаєте хоч якесь визнання у світі, затхла Московія, яка сидить у болотах", — заявив Арестович.

Арестович назвав українців "авторами двох імперій" і що, якщо це потрібно, це можна буде повторити.

Нагадаємо, що російський президент під час своєї пресконференції, т.зв. "Прямої лінії" заявив, що Ленін створив Україну на "історично російських територіях". За словами Путіна, Україна організувала всередині країни "антиросію" та підштовхує Кремль до великої війни. Переломним моментом у взаєминах між Росією та Україною Путін вважає Революцію Гідності. Він зазначив, що саме київська влада змусила Москву анексувати кримський півострів після подій на Майдані.

Раніше Фокус повідомляв, що радник президента України Олексій Арестович назвав військовий облік для жінок в Україні "ґендерною рівністю". На думку Арестовича, зараз вимоги однакові і для жінок, і для чоловіків.