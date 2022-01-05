"Вижу. Переживаю", — Аваков обеспокоен ситуацией в МВД

Экс-глава МВД Арсен Аваков обеспокоен ситуацией, сложившейся в структуре и недовольством правоохранителей уровнем зарплат, и намерен приложить все усилия для ее урегулирования. Об этом экс-министр заявил в своем Instagram, передает objektyv.info.

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В ответ на призыв одного из пользователей вернуться к выполнению обязанностей главы МВД, Арсен Аваков написал: "Вижу. Переживаю. Буду помогать, чем смогу".

Как известно, в конце года сотрудники Национальной полиции не получили 13-ю зарплату и так называемые ковидные выплаты (надбавки за работу в условиях эпидемии COVID-19). Полицейские, у которых средняя зарплата составляет около 12 тыс. грн, грозят забастовкой, массовыми увольнениями и призывают власти сменить руководство МВД.

Действующий глава МВД Украины Денис Монастырский пообещал увеличение зарплат отдельных категорий правоохранителей на 10% в 2022 году. Речь идет об увеличении оклада, который составляет приблизительно половину зарплаты, что также было раскритиковано правоохранителями.

На сайте президента Украины появилась петиция с призывом отставки Дениса Монастырского, который пробыл в своей должности менее полугода, однако сумел настроить против себя личный состав.