"Бачу. Переживаю", — Аваков стурбований ситуацією в МВС

Ексглава МВС Арсен Аваков стурбований ситуацією, що склалася в структурі та незадоволенням правоохоронців рівнем зарплат, і має намір докласти всіх зусиль для її врегулювання. Про це ексміністр заявив у своєму Instagram, передає objektyv.info.

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У відповідь на заклик одного з користувачів повернутись до виконання обов'язків голови МВС, Арсен Аваков написав: "Бачу. Переживаю. Допомагатиму, чим зможу".

Як відомо, наприкінці року співробітники Національної поліції не отримали 13-ту зарплатню та так звані ковідні виплати (надбавки за роботу в умовах епідемії COVID-19). Поліцейські, у яких середня зарплата становить близько 12 тис. грн, погрожують страйком, масовими звільненнями та закликають владу змінити керівництво МВС.

Чинний голова МВС України Денис Монастирський пообіцяв збільшення зарплат окремих категорій правоохоронців на 10% у 2022 році. Йдеться про збільшення окладу, який становить приблизно половину зарплати, що також було розкритиковане правоохоронцями.

На сайті президента України з'явилася петиція із закликом відставки Д.Монастирського, який пробув на своїй посаді менш як півроку, проте зумів налаштувати проти себе особовий склад.