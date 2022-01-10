МИД Украины впервые прокомментировал ситуацию в Казахстане

Дипломаты заявили, что пребывание в республике иностранных военных "с доминированием российского контингента" не должно продлиться дольше оговоренного срока.

Представители МИД Украины заявили, что внимательно следят з тем, как развиваются события в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"Осуждаем насилие, вспыхнувшее в ряде казахстанских городов и приведшее к многочисленным жертвам. Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцев связывает многолетняя дружбы и взаимоуважение", — говорится в официальном заявлении украинского МИДа.

Также подчеркивается, что сейчас сейчас чрезвычайно важно принять выработать необходимые меры по деэскалации, дабы не допустить кровопролития в дальнейшем.

Украинские дипломаты приняли во внимание и появление в Казахстане иностранных военных сил с доминированием российского контингента и высказались в том духе, что иностранные военные должны действовать в рамках законодательства Республики Казахстан и международного права. Пребывание войск, подчеркнул МИД Украины, не должно выйти за рамки заявленного срока.

Также в ведомстве напомнил гражданам Украины, находящимся за рубежом, о том, что важно оставаться в местах временного проживания и поддерживать связь с украинским посольством, которое в дальнейшем сообщит, как безопасно вернуться из Казахстана в Украину.

Ранее Фокус сообщал, что власти Казахстана заявили о гибридном теракте, целью которого был госпереворот. Руководство страны отметило, что местные спецслужбы выясняют, кто стоял за революционными протестами и беспорядками.

Напомним, что, по официальным данным, в Казахстане задержаны почти 8 тыс. человек. Местные СМИ сообщают о проведении контртеррористической операции, в которой задействуются силы Нацгвардии и других спецподразделений.