МЗС України вперше прокоментувало ситуацію в Казахстані

Дипломати заявили, що перебування в республіці іноземних військових "з домінуванням російського контингенту" не повинно тривати довше за обумовлений термін.

Представники МЗС України заявили, що уважно стежать за тим, як розвиваються події в Казахстані. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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"Засуджуємо насильство, яке спалахнуло в низці казахстанських міст і призвело до численних жертв. Висловлюємо співчуття у зв'язку із загибеллю казахстанців, з якими українців пов'язує багаторічна дружба та взаємоповага", — йдеться в офіційній заяві українського МЗС.

Також наголошується, що наразі надзвичайно важливо вжити необхідних заходів щодо деескалації, щоб не допустити кровопролиття надалі.

Українські дипломати взяли до уваги і появу в Казахстані іноземних військових сил з домінуванням російського контингенту і висловилися в тому дусі, що іноземні військові мають діяти в межах законодавства Республіки Казахстан та міжнародного права. Перебування військ, наголосило МЗС України, не має вийти за межі заявленого терміну.

Також у відомстві нагадали громадянам України, які перебувають за кордоном, про те, що важливо залишатися в місцях тимчасового проживання та підтримувати зв'язок з українським посольством, яке надалі повідомить, як безпечно повернутися з Казахстану до України.

Раніше Фокус повідомляв, що влада Казахстану заявила про гібридний теракт, метою якого був держпереворот. Керівництво країни зазначило, що місцеві спецслужби з'ясовують, хто стояв за революційними протестами та заворушеннями.

Нагадаємо, що, за офіційними даними, у Казахстані затримано майже 8 тис. осіб. Місцеві ЗМІ повідомляють про проведення контртерористичної операції, у яку залучені сили Нацгвардії та інших спецпідрозділів.