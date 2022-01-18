Министерство инфраструктуры рассказало, как ломает коррупционные схемы дипломирования моряков

Оформление разрешительных документов для моряков еще недавно было полностью коррумпировано и приносило организаторам до $150 млн в год. Министерство инфраструктуры с помощью СБУ и других партнеров восстанавливает нормальную работу отрасли, но этот процесс требует времени.

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Подробности изложил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"При участии должностных лиц Государственной службы морского и речного транспорта Украины и Инспекции по подготовке и дипломированию моряков создавались условия, в которых для получения положительного результата теста или получения документов нужно было платить деньги посредникам. В зависимости от должности они требовали от 3 до 8 тыс. долларов. Эта схема функционировала очень долго", – рассказал он.

По оценкам СБУ, уже в конце 2019 – начале 2020 года реестр документов моряков окончательно попал в частные руки. В августе прошлого года СБУ удалось обнаружить дата-центр с серверами, однако работать с реестром было невозможно.

"Поэтому, вместе с Минцифрой и проектом USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS", мы начали непростой процесс восстановления реестра и создания нового информационного продукта. На прошлой неделе уже объявлен тендер на разработку первой очереди модуля дипломирования моряков, а также государственных электронных услуг для моряков на портале Дия", — сказал Кубраков.

По его словам, выход – в полной перестройке и диджитализации сферы дипломирования моряков, однако некоторые положительные изменения уже удалось ввести. В частности, украинские моряки могут проходить тестирование на базе международной системы Crew Evaluation System 6.0. Им продлили срок действия выданных документов до июля 2022 года, а на законодательном уровне отменили обязательную периодическую аттестацию при наличии непрерывного стажа работы.

"Системная коррупция уходит в прошлое. И еще раз призываю всех причастных немедленно обращаться в правоохранительные органы в случае выявления фактов коррупции", — добавил Кубраков.