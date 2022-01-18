Міністерство інфраструктури розказало, як ламає корупційні схеми дипломування моряків

Оформлення дозвільних документів для моряків ще нещодавно було повністю корумпованим і приносило організаторам до $150 млн на рік. Міністерство інфраструктури за допомогою СБУ та інших партнерів відновлює нормальну роботу галузі, хоча цей процес потребує часу.

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Подробиці виклав на своїй сторінці у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"За участі посадовців Державної служби морського та річкового транспорту України та Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків створювались умови, в яких для отримання позитивного результату тесту чи отримання документів потрібно було сплачувати гроші посередникам. У залежності від посади, вони вимагали від 3 до 8 тис. доларів. Ця схема функціонувала дуже довго", — розповів він.

За оцінками СБУ, вже наприкінці 2019 – початку 2020 року реєстр документів моряків остаточно потрапив до приватних осіб. У серпні минулого року СБУ вдалося знайти дата-центр з серверами, однак працювати з реєстром було неможливо.

"Тому разом із Мінцифрою та проєктом USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" ми розпочали непростий процес відновлення реєстру та створення нового інформаційного продукту. Минулого тижня вже оголошено тендер на розробку першої черги модуля дипломування моряків, а також державних електронних послуг для моряків на порталі Дія", — сказав Кубраков.

За його словами, вихід – у повній перебудові й діджиталізації сфери дипломування моряків, однак деякі позитивні зміни впровадити вже вдалося. Зокрема, українські моряки можуть проходити тестування на базі міжнародної системи Crew Evaluation System 6.0. Їм продовжили термін дії виданих документів до липня 2022 року, а на законодавчому рівні скасували обов’язкову періодичну атестацію за наявності безперервного стажу роботи.

"Системна корупція відходить у минуле. І вкотре закликаю усіх причетних негайно звертатись до правоохоронних органів у разі виявлення фактів корупції", — додав Кубраков.