"У Зеленского подключили к борьбе с Кличко Рену Назарову и канал Столара", - политический эксперт

Банковая подключила к медиа-войне с лидером "УДАРа", мэром Киева Виталием Кличко журналистку и ведущую Рену Назарову, которая должна планировать и контролировать медиа-атаки на мэра Киева. А оплачивать это будет Вадим Столар из-за страха, что Банковая даст ход уголовным делам против него по поводу коррупции и сепаратизма. Об этом заявил в Facebook политический эксперт Владимир Цыбулько.

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"Банковая решила подключить депутата от ОПЗЖ Вадима Столара и его телевизионный ресурс Kyiv-live к противостоянию с Виталием Кличко. Столар, который контролировал строительный рынок Киева, уже ведет медиа-войну с Кличко. А теперь он еще и получил на это "добро" ОПУ. Планировать и контролировать информационные атаки на мэра Киева будет экс-депутат Киевсовета, журналистка и ведущая Рена Назарова", – сообщил Цыбулько.

По его словам, Рена Назарова должна лично заниматься дискредитацией Кличко.

"Среди слуг известно, что Рена является основным медиакоммуникатором от Банковой. До недавнего времени ее основной задачей было контролировать медийную активность "Слуг народа" в Раде и Киевсовете, снабжать депутатов "темниками" и сопровождать их на телеэфирах. Теперь телеканал Kyiv-live фактически передали в полное управление Назаровой. По моей информации, она будет лично заниматься дискредитацией Кличко. Функция Столара – оплачивать этот банкет", – отметил эксперт.

Он заявил, что за Столаром тянется целый шлейф коррупционных скандалов и открыто три уголовных дела: финансирование терроризма, легализация преступного имущества и уклонение от уплаты налогов.

"Во-первых, для него это возможность свести личные счета с Кличко, который отодвинул его от столичных дел. А во-вторых, Столаром движет страх, что Банковая даст ход уголовным делам по коррупции и сепаратизму. Запасаемся попкорном и следим за Kyiv-live, — резюмировал Цыбулько.