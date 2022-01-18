"У Зеленського підключили до боротьби з Кличком Рену Назарову та канал Столара", - політичний експерт

Банкова підключила до медіа-війни з лідером "УДАРу", мером Києва Віталієм Кличком журналістку і ведучу Рену Назарову, яка має планувати та контролювати медіа-атаки на мера Києва. А оплачувати це буде Вадим Столар через страх, що Банкова дасть хід кримінальним справам проти нього стосовно корупції та сепаратизму. Про це заявив у Facebook політичний експерт Володимир Цибулько.

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"Банкова вирішила підключити депутата від ОПЗЖ Вадима Столара та його телевізійний ресурс Kyiv-live до протистояння з Віталієм Кличком. Столар, який контролював будівельний ринок Києва, вже веде медіа-війну з Кличком. А тепер він ще й отримав на це "добро" ОПУ. Планувати та контролювати інформаційні атаки на мера Києва буде екс-депутат Київради, журналістка та ведуча Рена Назарова", — повідомив Цибулько.

За його словами, Рена Назарова має особисто займатися дискредитацією Кличка.

"Серед слуг відомо, що Рена є основним медіа-комунікатором від Банкової. Донедавна її основним завданням було контролювати медійну активність "Слуг народу" у Раді та Київраді, забезпечувати депутатів "темниками" та супроводжувати їх на телеефірах. Тепер телеканал "Kyiv-live" фактично передали в повне управління Назарової. За моєю інформацією, вона особисто займатиметься дискредитацією Кличка. Функція Столара – оплачувати цей банкет", — зазначив експерт.

Він заявив, що за Столаром тягнеться цілий шлейф корупційних скандалів та відкрито три кримінальні справи: фінансування тероризму, легалізація злочинного майна та ухилення від сплати податків.

"По-перше, для нього це можливість звести особисті рахунки із Кличком, який відсунув його від столичних справ. А по-друге, Столара спонукає страх, що Банкова дасть хід кримінальним справам щодо корупції та сепаратизму. Запасаємось поп-корном та стежимо за Kyiv-live", — резюмував Цибулько.