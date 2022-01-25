Филатов: Мэрам не нравится пиар Кличко вокруг вопроса территориальной обороны
Заявление Виталия Кличко о том, что он созвал мэров городов для обсуждения вопросов территориальной обороны, встретило критику со стороны городских глав. Мэр Днепра Борис Филатов назвал действия Кличко неуместным пиаром, сообщает "Днепр.Главное".
"Кличко явно пиарится на этой ситуации. И ни мне, ни другим мэрам это не нравится. Мы занимаемся ТрО каждый день, а не под сенью Виталия Владимировича", — прокомментировал Филатов заявление Кличко.
Мэр Днепра подчеркнул, что ни он сам, ни министр обороны Алексей Резников не нуждаются в массовых пиар-акциях и заседаниях Ассоциации городов Украины для того, чтобы выполнять свою работу.
"Мы просто соберемся тихо у Резникова в кабинете в Министерстве обороны и займемся каждый своим делом. Просто уже достали омерзительные политические пляски с бубнами. Пусть все тихо делают свою работу, а не ходят с транспарантами под телекамеры", — призвал Филатов.
Напомним, на днях мэр Киева Виталий Кличко заявил, что собирает заседание Ассоциации городов Украины для обсуждения координации усилий по организации территориальной обороны.