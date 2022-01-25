Филатов: Мэрам не нравится пиар Кличко вокруг вопроса территориальной обороны

Заявление Виталия Кличко о том, что он созвал мэров городов для обсуждения вопросов территориальной обороны, встретило критику со стороны городских глав. Мэр Днепра Борис Филатов назвал действия Кличко неуместным пиаром, сообщает "Днепр.Главное".

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"Кличко явно пиарится на этой ситуации. И ни мне, ни другим мэрам это не нравится. Мы занимаемся ТрО каждый день, а не под сенью Виталия Владимировича", — прокомментировал Филатов заявление Кличко.

Мэр Днепра подчеркнул, что ни он сам, ни министр обороны Алексей Резников не нуждаются в массовых пиар-акциях и заседаниях Ассоциации городов Украины для того, чтобы выполнять свою работу.

"Мы просто соберемся тихо у Резникова в кабинете в Министерстве обороны и займемся каждый своим делом. Просто уже достали омерзительные политические пляски с бубнами. Пусть все тихо делают свою работу, а не ходят с транспарантами под телекамеры", — призвал Филатов.

Напомним, на днях мэр Киева Виталий Кличко заявил, что собирает заседание Ассоциации городов Украины для обсуждения координации усилий по организации территориальной обороны.