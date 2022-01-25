Філатов: Мерам не подобається піар Кличка навколо питання територіальної оборони

Заява Віталія Кличка про те, що він скликав мерів для обговорення питань територіальної оборони, зустріла критику з боку міських голів. Мер Дніпра Борис Філатов назвав дії Кличка недоречним піаром, повідомляє "Дніпро.Головне".

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"Кличко явно піариться на цій ситуації. І ні мені, ні іншим мерам це не подобається. Ми займаємось ТрО щодня, а не під проводом Віталія Володимировича", — прокоментував Філатов заяву Кличка.

Мер Дніпра наголосив, що ані він сам, ані міністр оборони Олексій Резніков не потребують масових піар-акцій та засідання Асоціації міст України для того, щоб виконувати свою роботу.

"Ми просто зберемося тихо у Резнікова в кабінеті в Міністерстві оборони й займемося кожен своєю справою. Просто вже дістали огидні політичні танці з бубнами. Нехай усі тихо роблять свою роботу, а не ходять із транспарантами під телекамери", — закликав Філатов.

Нагадаємо, днями мер Києва Віталій Кличко заявив, що збирає засідання Асоціації міст України для обговорення координації зусиль щодо організації територіальної оборони.