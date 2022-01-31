Скичко увольняется с должности главы Черкасской ОГА, чтобы катать детей на аттракционах – политолог

Глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко уходит с поста, чтобы сосредоточиться на семейном бизнесе. Об этом со ссылкой на источники в Офисе президента сообщил политолог Алексей Голобуцкий.

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"Кажется, артисту разговорного жанра Александру Скичко надоело трудиться на благо родины, и он намерен покинуть пост главы Черкасской ОГА, который занимает с января прошлого года. По информации моего источника в ОП, разговор с президентом на эту тему у него уже состоялся, и отставка, инициированная самим Скичко, ожидается в ближайшее время", — написал Голобуцкий.

По информации источников, Скичко намерен поменять должность в государственном аппарате на семейный бизнес.

"С марта он станет управляющим партнером развлекательного центра Cuba Camp, который находится на Трухановом острове и принадлежит его тестю, миллионеру Леониду Юрушеву. Если кто забыл, Юрушев – это тот самый, который владеет киевскими Intercontinental и Fairmont Grand Hotel", — пояснил Голобуцкий.

Политолог добавил, что в летнем сезоне 2022 года у семейства Юрушева-Скичко "наполеоновские планы" по развитию Cuba Camp.

"Намерены открыть детские горки, зону барбекю и много других аттракций, на которых можно хорошо заработать. Видимо, быть чиновником оказалось не так интересно и, главное, не так прибыльно, как партнером в теплом домашнем бизнесе", — резюмировал он.