Скічко звільняється з посади голови Черкаської ОДА, щоб катати дітей на атракціонах - політолог

Голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко йде з посади, щоб зосередитись на сімейному бізнесі. Про це із посиланням на джерела в Офісі президента повідомив політолог Олексій Голобуцький.

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"Здається, артисту розмовного жанру Олександру Скічку набридло трудитися на благо батьківщини, і він має намір залишити посаду голови Черкаської ОДА, яку займає з січня минулого року. За інформацією мого джерела в ОП, розмова з президентом на цю тему в нього вже відбулася, і відставка, ініційована самим Скічком, очікується найближчим часом", — написав Голобуцький.

За інформацією джерел, Скічко має намір поміняти посаду у державному апараті на сімейний бізнес.

З березня він стане керуючим партнером розважального центру Cuba Camp, який знаходиться на Трухановому острові і належить його тестю, мільйонеру Леоніду Юрушеву. Якщо хтось забув, Юрушев – це той самий, хто володіє київськими Intercontinental та Fairmont Grand Hotel", — пояснив Голобуцький.

Політолог додав, що в літньому сезоні 2022 року у сімейства Юрушева-Скічка "наполеонівські плани" щодо розвитку Cuba Camp.

"Мають намір відкрити дитячі гірки, зону барбекю та багато інших атракцій, на яких можна добре заробити. Мабуть, бути чиновником виявилося не так цікаво і, головне, не так прибутково, як партнером у теплому домашньому бізнесі", — резюмував він.