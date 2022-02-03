В бюджете МВД нет средств на выполнение обещаний министра Монастырского и основные нужды органов – СМИ

Заявленные министром Денисом Монастырским проекты и инициативы, среди которых повышение зарплаты работникам органов МВД на 10% уже с февраля, — фикция, ведь ни один из них не предусмотрен бюджетом министерства. Об этом говорится в статье "На приоритетные проекты МВД средств нет: что дальше будет обещать министр подчиненным?".

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"С начала года МВД уже успело подтвердить нарастающие во втором полугодии 2021 года опасения: министерство уверенно держит курс в бездну — система разваливается, несмотря на рассказы о перспективах. […] В конце прошлого года министр Денис Монастырский озвучил приоритетные проекты МВД. В частности, это строительство государственной границы, полицейский офицер общины, Суstody Records, создание европейского хаба по пожаротушению и добровольных пожарных дружин, безопасная школа и цифровизация. Однако заявленные главой ведомства проекты не отражены в бюджете МВД на 2022 год", — говорится в статье.

Также сообщается, что по информации из источников в МВД, "не заключен ни один новый договор на поставку и оборудование для границы".

"Ни обещанное право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье, которое, по словам министра, будет восстановлено с февраля, ни обустройство границы с РФ. Не выделены средства ни на один проект", — сообщают источники в МВД, отмечает автор.

Также отмечается, что из-за повышения зарплаты работникам органов МВД в феврале, марте в бюджете нет средств для выплат зарплаты в конце года.

"Собственно предполагается, что в случае превышения поступлений от спецоперации предусмотренного уровня Кабмин должен инициировать изменения в законодательство для направления дополнительного финансирования на денежное обеспечение работников органов внутренних дел, то есть на зарплаты правоохранителям. Однако, по словам информированных источников, средства взяты из бюджета МВД на конец года. То есть повышение выплат в феврале и марте уже обнажило декабрь 2022-го денег на зарплаты спасателям, пограничникам, полицейским на этот месяц уже не будет", — сообщает автор.

Также в статье отмечается, что проблема вызвана, в частности, неэффективным распределением средств и коррупцией во власти. Как пример приведен скандал, когда средства из Фонда борьбы с COVID-19 направлены на строительство дорог, а не надбавки к зарплатам медикам и правоохранителям: "В марте 2020 года ВР приняла изменения в Госбюджет в связи с созданием в Украине Фонда борьбы с коронавирусом. Наибольший резонанс в обществе вызвал неожиданные расходы на дороги. В частности, парламент поддержал в целом законопроект, согласно которому из Фонда борьбы с COVID-19 было выделено 35 млрд грн для строительства и реконструкции дорог государственного и местного значения".

Напомним, 2 декабря Верховная Рада приняла госбюджет на 2022 год, в котором не было предусмотрено повышение зарплат работникам НПУ, что повлекло за собой волну увольнений полицейских. Экс-глава МВД Арсен Аваков призвал власти пересмотреть бюджет и найти возможность повышения зарплат правоохранителям, поскольку такая ситуация несет угрозу внутренней безопасности.

Также в январе 2022 года МВД анонсировали повышение зарплаты правоохранителям. По его словам, с февраля повышение выплат коснется не только полицейских, но и нацгвардейцев, спасателей, пограничников, работников миграционной службы.