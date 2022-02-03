У бюджеті МВС немає коштів на виконання обіцянок міністра Монастирського та основні потреби органів – ЗМІ

Заявлені міністром Денисом Монастирським проекти та ініціативи, серед яких підвищення зарплатні працівникам органів МВС на 10% вже з лютого, — фікція, адже жоден з них не передбачений бюджетом міністерства. Про це йдеться у статті "На пріоритетні проєкти МВС коштів немає: що далі обіцятиме міністр підлеглим?".

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"З початку року МВС уже встигло підтвердити побоювання, що наростали у другому півріччі 2021 року: міністерство впевнено тримає курс у прірву — система розвалюється, попри розповіді про перспективи. […] Наприкінці минулого року міністр Денис Монастирський озвучив пріоритетні проєкти МВС. Зокрема, це будівництво державного кордону, "поліцейський офіцер громади", Суstody Records, створення європейського хабу з пожежогасіння та добровільних пожежних дружин, "безпечна школа" та цифровізація. Проте заявлені главою відомства проєкти не відображені у бюджеті МВС на 2022 рік" — йдеться у статті.

Також повідомляеться, що за інформацією з джерел в МВД, "не укладено жодного нового договору на постачання та обладнання для кордону".

"Ні обіцяне право поліцейських та рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло, яке, за словами міністра, буде відновлено з лютого, ані облаштування кордону з РФ. Не виділено коштів на жоден проєкт", — повідомляють джерела в МВС, зазначає автор.

Также наголошується, що через підвищення зарплатні працівникам органів МВС у лютому, березні у бюджеті немає коштів для виплат зарплатні наприкінці року.

"Власне, передбачається, що у разі перевищення надходжень від спецоперації передбаченого рівня Кабмін має ініціювати зміни до законодавства для спрямування додаткового фінансування на грошове забезпечення працівників органів внутрішніх справ, тобто на зарплати правоохоронцям. Проте, за словами інформованих джерел, кошти взято з бюджету МВС на кінець року. Тобто підвищення виплат у лютому та березні вже "оголило" грудень 2022-го — грошей на зарплати рятувальникам, прикордонникам, поліцейським на цей місяць вже не буде" — повідомляє автор.

Також у статті наголошується, що проблемі викликані, зокрема, неефективним розподілом коштів та корупцією у владі. Як приклад наведено скандал, коли кошти з Фонду боротьби з COVID-19 спрямовані на будівництво доріг, а не надбавки до зарплат медикам та правоохоронцям: "У березні 2020 року ВР ухвалила зміни до Держбюджету у зв'язку зі створенням в Україні Фонду боротьби з коронавірусом. Найбільший резонанс у суспільстві викликали несподівані витрати на дороги. Зокрема, парламент підтримав загалом законопроєкт, за яким із Фонду боротьби з COVID-19 виділили 35 млрд грн для будівництва та реконструкції доріг державного та місцевого значення".

Нагадаємо, 2 грудня Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2022 рік, у якому не було передбачено підвищення зарплат працівникам НПУ, що спричинило хвилю звільнень поліцейських. Екс-глава МВС Арсен Аваков закликав владу переглянути бюджет та знайти можливість підвищення зарплат правоохоронцям, оскільки така ситуація несе загрозу внутрішній безпеці.

Також у січні 2022 року у МВС анонсували підвищення зарплати правоохоронцям. За його словами, з лютого підвищення виплат торкнеться не лише поліцейських, а й нацгвардійців, рятувальників, прикордонників, працівників міграційної служби.