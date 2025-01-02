РФ збиралась окупувати три великих міста: Зеленський розкрив деталі зриву операцій (відео)

Президент Володимир Зеленський розповів, які міста вдалося врятувати від окупації кілька місяців тому. Він розкрив причину просування ЗС РФ на сході й озвучив термін стабілізації фронту.

Related video

Російські окупанти мали захопити три міста, але ЗСУ вдалося зірвати ці операції. Деталями в інтерв’ю ТСН, опублікованому 2 січня, поділився президент Володимир Зеленський.

Про зірвані операції ЗС РФ і наступ на сході — з 8:47 та 28:00

"Осінь-зима 2024 року — це зрив трьох операцій РФ з окупації Харкова, Сум і Запоріжжя. І я вважаю, що тут молодці передусім воїни. Всі молодці — держава це пройшла у 2024 році, і цей зрив відбувся", — заявив він.

Лідер наголосив, що ці міста — українські. Він подякував місцевим мешканцям, які пройшли через серйозне випробовування. Також Зеленський виразив вдячність волонтерам і тим, хто донатить.

Президент прокоментував просування ЗС РФ на сході. Він підтвердив, що ситуація там — дуже складна.

"Там найскладніше не тому, що там інші люди. Ні, там просто більше ворога — набагато більше, ніж на інших напрямках", — пояснив він.

Політик розповів, що на сьогодні на сході країни зосереджені головні бригади РФ. Водночас, з його слів, українських резервів туди не вистачало, тому у війську бракувало ротацій.

"Тому їхнє просування, те, що вони тиснуть на хлопців, які втомлені, — це також факт. Зробимо все принаймні, щоби в січні стабілізація була фронту. Це дуже складно", — підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що це за умови, якщо "дійде все те, що пообіцяли". Україна має графіки й очікує військової допомоги: щось вже в дорозі, щось має бути відправлене. Президент висловив сподівання, що Білий дім це підтримуватиме.

"Залежить цей пазл від багатьох деталей", — визнав він.

Зеленський уточнив, що стабілізація очікується завдяки постачанням зброї, новому військовому контингенту, який нині навчається, і батальйонам, які зараз озброюються за кордоном.

"Приблизно в січні ми повинні все це отримати. І відповідно до всіх наших шляхів стабілізації фронту, повинні військові це виконати — є таке завдання. Подивимось, але на це розраховуємо", — додав він.

Нагадаємо, військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів, який стратегічний пункт опиниться в центрі ворожої уваги на Курахівському напрямку. Також він попередив про потенційно "досить небезпечний сценарій" для ЗСУ під Покровськом.

Генштаб 2 січня заявив про завдання високоточного удару по командному пункту ЗС РФ у Курській області. Пресслужба запевнила, що військові вжили усіх заходів, щоб мінімізувати загрозу для мирних мешканців.