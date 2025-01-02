ЗС РФ захопили понад 2500 кв. км у 2024 році, втратили 427 000 військових, — дослідження

За оцінками аналітиків, російські війська набрали майже 440 тисяч нових військових у 2024 році, яких вистачить, щоб замінити загиблих із розрахунку один і до одного.

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ЗС РФ просувалися протягом тривалого часу, захопили чимало сіл на сході України, водночас великих символічних чи стратегічних цілей окупаційне угруповання все ж не досягло. Про це пише Business Insider.

Російські війська 2024 року втрачали приблизно 40 військовослужбовців на одну милю (1600 км) захопленої території. Про це пише Business Insider із посиланням на дані "Інституту вивчення війни" і дані, про які повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Аналітики порівнювали повільне просування ЗС РФ (захоплена територія впродовж року приблизно відповідає площі штату Делавер) із серпневим стрімким проривом ЗСУ в Курській області. Хоча згодом ЗС РФ повернули більшу частину втраченої території.

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ЗС РФ просувалися протягом тривалого часу, захопили доволі багато сіл на сході України, водночас великих символічних чи стратегічних цілей окупаційне угруповання все ж таки не досягло, зазначають дослідники. За даними аналітиків, 56,5% території російські війська 2024 року захопили в період із вересня до листопада. За даними британської розвідки за минулий місяць, російські втрати становили близько 45 680 військовослужбовців, щоденні втрати — 1 523.

Представник ISW Джордж Беррос повідомив журналістам, що приблизно з жовтня 2023 року російські війська взяли дуже високий темп військових операцій. І темп високий темп операцій, можливо, продовжиться.

Аналітики також навели дані заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, який у грудні заявив, що майже 440 тисяч новобранців підписали контракти з Міноборони РФ у 2024 році. За оцінками ISW, цієї кількості достатньо, щоб замінити втрачений особовий склад із розрахунку один і до одного.

Нагадаємо, що командування Сухопутних військ ЗСУ комплексно перевірить, що буде з мобілізацією.

Також повідомлялося про те, що експерти пояснили, як "шахеди" намагалися долетіти до Офісу президента.