ВС РФ захватили более 2500 кв. км в 2024 году, потеряли 427 000 военных, — исследование

По оценкам аналитиков, российские войска набрали почти 440 тысяч новых военных в 2024 году, которых хватит, чтобы заменить погибших из расчета один и к одному.

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ВС РФ продвигались в течение продолжительного времени, захватили достаточно много сел на востоке Украины, вместе с тем крупных символических или стратегических целей оккупационная группировка все же не достигла. Об этом пишет Business Insider.

Российские войска в 2024 году теряли примерно 40 военнослужащих на одну милю (1600 км) захваченной территории. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на данные "Института изучения войны" и данные, о которых сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Аналитики сравнивали медленное продвижение ВС РФ (захваченная территория в течение год примерно соответствует площади штата Делавэр) с августовским стремительным прорывом ВСУ в Курской области. Хотя впоследствии ВС РФ вернули большую часть потерянной территории.

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ВС РФ продвигались в течение продолжительного времени, захватили достаточно много сел на востоке Украины, вместе с тем крупных символических или стратегических целей оккупационная группировка все же не достигла, отмечают исследователи. По данным аналитиков, 56,5% территории российские войска в 2024 году захватили в период с сентября по ноябрь. По данным британской разведки за прошлый месяц, российские потери составили порядка 45 680 военнослужащих, ежедневные потери — 1 523.

Представитель ISW Джордж Бэррос сообщил журналистам, что примерно с октября 2023 года российские войска взяли очень высокий темп военных операций. И темп высокий темп операций, возможно, продолжится.

Аналитики также привели данные зампредседателя Совбез РФ Дмитрия Медведева, который в декабря заявил, что почти 440 тысяч новобранцев подписали контракты с Минобороны РФ в 2024 году. По оценкам ISW, этого количества достаточно, чтобы заменить потерянный личный состав из расчета один и к одному.

Напомним, что командование Сухопутных войск ВСУ комплексно проверит, что будет с мобилизацией.

Также сообщалось о том, что эксперты объяснили, как "шахеды" пытались долететь до Офиса президента.