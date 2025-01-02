Изменили ключевую деталь: эксперты объяснили, как "шахэды" долететь до Офиса президента (фото)

Эксперт по связи Сергей Флеш заявил, что ранее Россия использовала на "шахедах" иранские или российские антенны, а в этот раз производителя деталей сменили. Из-за этого дроны оказались более устойчивыми к украинским системам РЭБ.

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Все дроны-камикадзе типа Shahed, которые атаковали Украину, и в частности Киев, в ночь и утро 1 января, вероятно, были оборудованы антеннами спутниковой навигации китайского производства. Такое предположение высказал эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, известный под псевдонимом "Флеш".

По его словам, эти антенны являются ключевым элементом CRPA, что позволяет дронам точно попадать в цель даже в условиях активной работы украинских систем радиоэлектронной борьбы.

Детали антенны у Shahed Фото: Сергей Флэш/ Telegram Детали антенны у Shahed Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Ранее Россия использовала на "шахедах" иранские аналоги или российские антенны "Комета". В этот раз, как отметил эксперт, были замечены новые китайские антенны, на которых указано, что это "деталь для сельского хозяйства".

Деталь антенны, которая была использована в БпЛА, которые атаковали Киев 1 января Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Бескрестнов также отметил, что пока сложно определить, что именно стало причиной замены антенн. Возможными факторами могут быть недостаточная защита, которую предоставляли российские "Кометы", более низкая стоимость китайских комплектующих или дефицит иранских деталей. Он предположил, что на изменение могло повлиять действие санкций, усложнившее производство "Комет". Если это так, то подобные замены могут наблюдаться и в управляемых авиабомбах, где также используются эти антенны.

В свою очередь авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что благодаря новым антеннам дроны оказались более устойчивыми к украинским системам РЭБ. Он отметил, что это позволило дронам проникнуть в правительственный квартал Киева, где произошли попадания. Эксперт отметил, что эта атака была тщательно спланированной, а дроны — специально подготовленными для выполнения подобных миссий, в которых системы РЭБ имели ограниченное влияние на их эффективность.

"Они (БпЛА — ред.) смогли пройти очень близко к именно правительственному кварталу. И там все были попадания... Это запланированная давным-давно акция, подготовленные соответствующие дроны для того, чтобы они могли такую миссию сделать. То есть на них система нашего РЭБа не очень влияла", — сказал Криволап.

Напомним, 1 января Россия атаковала Киев "шахедами". В результате атаки в Печерском районе столицы погибли два человека. Еще семеро пострадали.

Кроме того, повреждена крыша одного из зданий Нацбанка, а также Дом Союза писателей, где в конце 1980-х формировался Народный Рух Украины.