Поврежденный российским дроном Дом писателей: Оксана Забужко рассказала интересные факты об объекте

Дом Союза писателей, где в конце 1980-х формировался Народный Рух Украины, получил повреждения во время новогоднего обстрела столицы. Писательница Оксана Забужко обратилась к киевлянам с просьбой помочь разобрать завалы и подчеркнула значимость этого архитектурного памятника для сохранения национальной истории.

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1 января в результате российской атаки дронами в столице повреждено здание Национального союза писателей Украины, имеющее важное историческое значение. Об этом сообщила в Facebook писательница Оксана Забужко.

Историческое наследие под угрозой

Забужко напомнила, что это здание играло значительную роль в политических процессах конца 1980-х годов. В стенах Союза писателей в 1987-1991 годах формировался Народный Рух Украины, который стал одним из двигателей распада Советского Союза.

Также писательница обратила внимание на путаницу в исторических названиях здания, которое часто называют "имением Либермана". На самом деле, купец Либерман лишь приобрел это имение в конце XIX века, а первоначально оно было известно как "дом графа Игнатьева" — бывшего киевского губернатора, который в свое время поддерживал украинское движение.

Оксана Забужко призвала киевлян присоединиться к разбору завалов возле дома 2 января. Она подчеркнула важность срочной реставрации здания, чтобы сохранить его для будущих поколений.

"Этот дом обязательно должен быть отреставрирован, чем быстрее", — подчеркнула писательница.

Дом Союза писателей является не только архитектурной жемчужиной киевских Липок, но и символом культурной и политической жизни Украины.

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты попали в дом, где расположена квартира Оли Поляковой.

Кроме этого, Фокус писал, что особняк из легендарного фильма "Один дома" продали за более 5 млн долларов.