Пошкоджений російським дроном Будинок письменників: Оксана Забужко розповіла цікаві факти про об'єкт

Будинок Спілки письменників, де в кінці 1980-х формувався Народний Рух України, зазнав пошкоджень під час новорічного обстрілу столиці. Письменниця Оксана Забужко звернулася до киян із проханням допомогти розібрати завали та підкреслила значущість цієї архітектурної пам’ятки для збереження національної історії.

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1 січня внаслідок російської атаки дронами у столиці пошкоджено будівлю Національної спілки письменників України, що має важливе історичне значення. Про це повідомила в Facebook письменниця Оксана Забужко.

Історична спадщина під загрозою

Забужко нагадала, що ця будівля відігравала знач, ну роль у політичних процесах кінця 1980-х років. У стінах Спілки письменників у 1987–1991 роках формувався Народний Рух України, який став одним із рушіїв розпаду Радянського Союзу.

Також письменниця звернула увагу на плутанину в історичних назвах будівлі, яку часто називають "маєтком Лібермана". Насправді ж, купець Ліберман лише придбав цей маєток наприкінці XIX століття, а первісно він був відомий як "будинок графа Ігнатьєва" — колишнього київського губернатора, який свого часу підтримував український рух.

Оксана Забужко закликала киян приєднатися до розбору завалів біля будинку 2 січня. Вона підкреслила важливість термінової реставрації будівлі, щоб зберегти її для майбутніх поколінь.

"Цей будинок конче мусить бути відреставрований, чимпошвидше", — наголосила письменниця.

Будинок Спілки письменників є не лише архітектурною перлиною київських Липок, а й символом культурного й політичного життя України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти поцілили в будинок, де розташована квартира Олі Полякової.

Крім цього, Фокус писав, що маєток з легендарного фільму "Сам удома" продали за понад 5 млн доларів.