Змінили ключову деталь: експерти пояснили, як "шахеди" долетіти до Офісу президента (фото)

Експерт зі зв'язку Сергій Флеш заявив, що раніше Росія використовувала на "шахедах" іранські або російські антени, а цього разу виробника деталей змінили. Через це дрони виявилися більш стійкими до українських систем РЕБ.

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Усі дрони-камікадзе типу Shahed, які атакували Україну, і зокрема Київ, в ніч та ранок 1 січня, ймовірно, були обладнані антенами супутникової навігації китайського виробництва. Таке припущення висловив експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий під псевдонімом "Флеш".

За його словами, ці антени є ключовим елементом CRPA, що дозволяє дронам точно влучати в ціль навіть за умов активної роботи українських систем радіоелектронної боротьби.

Деталі антени у Shahed Фото: Сергій Флеш/ Telegram Деталі антени у Shahed Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Раніше Росія використовувала на "шахедах" іранські аналоги або російські антени "Комета". Цього разу, як зазначив експерт, було помічено нові китайські антени, на яких вказано, що це "деталь для сільського господарства".

Деталь антени, яка була використана у БпЛА, які атакували Київ 1 січня Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Бескрестнов також зауважив, що наразі складно визначити, що саме стало причиною заміни антен. Можливими факторами можуть бути недостатній захист, який надавали російські "Комета", нижча вартість китайських комплектуючих або дефіцит іранських деталей. Він припустив, що на зміну могла вплинути дія санкцій, що ускладнила виробництво "Комет". Якщо це так, то подібні заміни можуть спостерігатися й у керованих авіабомбах, де також використовуються ці антени.

Своєю чергою авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що завдяки новим антенам дрони виявилися більш стійкими до українських систем РЕБ. Він наголосив, що це дало змогу дронам проникнути до урядового кварталу Києва, де відбулися влучання. Експерт зазначив, що ця атака була ретельно спланованою, а дрони — спеціально підготовленими для виконання подібних місій, у яких системи РЕБ мали обмежений вплив на їх ефективність.

"Вони (БпЛА — ред.) змогли пройти дуже близько до саме урядового кварталу. І там всі були влучання… Це запланована давним-давно акція, підготовлені відповідні дрони для того, щоб вони могли таку місію зробити. Тобто на них система нашого РЕБу не дуже впливала", — сказав Криволап.

Нагадаємо, 1 січня Росія атакувала Київ "шахедами". Внаслідок атаки у Печерському районі столиці загинули двоє людей. Ще семеро постраждали.

Крім того, пошкоджений дах однієї з будівель Нацбанку, а також Будинок Спілки письменників, де в кінці 1980-х формувався Народний Рух України.