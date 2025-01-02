РФ собиралась оккупировать три крупных города: Зеленский раскрыл детали срыва операций (видео)

Президент Владимир Зеленский рассказал, какие города удалось спасти от оккупации несколько месяцев назад. Он раскрыл причину продвижения ВС РФ на востоке и озвучил срок стабилизации фронта.

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Российские оккупанты должны были захватить три города, но ВСУ удалось сорвать эти операции. Деталями в интервью ТСН, опубликованном 2 января, поделился президент Владимир Зеленский.

О сорванных операциях ВС РФ и наступлении на востоке — с 8:47 и 28:00

"Осень-зима 2024 года — это срыв трех операций РФ по оккупации Харькова, Сум и Запорожья. И я считаю, что здесь молодцы прежде всего воины. Все молодцы — государство это прошло в 2024 году, и этот срыв состоялся", — заявил он.

Лидер подчеркнул, что эти города — украинские. Он поблагодарил местных жителей, которые прошли через серьезное испытание. Также Зеленский выразил благодарность волонтерам и тем, кто донатит.

Президент прокомментировал продвижение ВС РФ на востоке. Он подтвердил, что ситуация там — очень сложная.

"Там сложнее всего не потому, что там другие люди. Нет, там просто больше врага — гораздо больше, чем на других направлениях", — пояснил он.

Политик рассказал, что на сегодня на востоке страны сосредоточены главные бригады РФ. В то же время, по его словам, украинских резервов туда не хватало, поэтому в войске не хватало ротаций.

"Поэтому их продвижение, то, что они давят на ребят, которые уставшие, — это также факт. Сделаем все по крайней мере, чтобы в январе стабилизация была фронта. Это очень сложно", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что это при условии, если "дойдет все то, что пообещали". Украина имеет графики и ожидает военной помощи: что-то уже в пути, что-то должно быть отправлено. Президент выразил надежду, что Белый дом будет это поддерживать.

"Зависит этот пазл от многих деталей", — признал он.

Зеленский уточнил, что стабилизация ожидается благодаря поставкам оружия, новому военному контингенту, который сейчас обучается, и батальонам, которые сейчас вооружаются за рубежом.

"Примерно в январе мы должны все это получить. И в соответствии со всеми нашими путями стабилизации фронта, должны военные это выполнить — есть такая задача. Посмотрим, но на это рассчитываем", — добавил он.

Напомним, военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, какой стратегический пункт окажется в центре вражеского внимания на Кураховском направлении. Также он предупредил о потенциально "достаточно опасном сценарии" для ВСУ под Покровском.

Генштаб 2 января заявил о нанесении высокоточного удара по командному пункту ВС РФ в Курской области. Пресс-служба заверила, что военные приняли все меры, чтобы минимизировать угрозу для мирных жителей.