В ближайшее время глава Черкасской ОГА Александр Скичко может стать премьером или главой ОП – эксперт

Появились данные о том, что в правительстве может состояться ротация: премьер-министром Украины станет действующий глава Черкасской ОГА Александр Скичко. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил блогер, журналист Евгений Хурсин.

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"Скичко отлично проявил себя в Черкассах и находится на очень хорошем счету у президента. Зеленский в том числе и его рассматривает на должность премьера или даже главы ОП",– сообщает инсайдер.

В то же время сейчас против Скичко развернута негативная информационная кампания, цель которой – дискредитировать председателя ОГА и предотвратить его возможное назначение.

"Состоялся слив информации о назначении, и Скичка начали "мочить" в СМИ. "Черную кампанию" организовали серьезные люди, желающие оставаться на своих местах", – говорит источник.

По состоянию на сегодняшний день у Скичко собирают информацию о тех, кто заказал его черный пиар. Этих людей отслеживают в Интернете по IP-адресам. Глава ОГА обещает рассказать в СМИ обо всех, кто организовал против него кампанию, пишет Хурсин.