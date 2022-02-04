Найближчим часом голова Черкаської ОДА Олександр Скічко може стати прем"єром або головою ОП – експерт

З’явилися дані про те, що в уряді може відбутися ротація: прем’єр-міністром України стане чинний голова Черкаської ОДА Олександр Скічко. Про це з посиланням на власні джерела повідомив блогер, журналіст Євген Хурсін.

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"Скічко чудово проявив себе у Черкасах і має добру репутацію в очах президента. Зеленський в тому числі і його розглядає на посаду прем’єра або навіть голови ОП", – повідомляє інсайдер.

У той же час нині проти Скічка розгорнуто негативну інформаційну кампанію, мета якої – дискредитувати голову ОДА та запобігти йому можливому призначенню.

"Відбувся злив інформації про призначення, і Скічка почали "мочити" в ЗМІ. "Чорну кампанію" організували серйозні люди, які хочуть залишатися на своїх місцях", – засвідчує джерело.

Станом на зараз у Скічка збирають інформацію про тих, хто замовив його чорний піар. Цих людей відстежують в Інтернеті по ІР-адресам. Голова ОДА обіцяє розповісти в ЗМІ про всіх, хто організував проти нього кампанію, пише Хурсін.