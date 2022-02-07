Соломчук, Сольский и еще 3 нардепа: эксперт назвал самых эффективных депутатов-аграриев

Политолог Валентин Гладких на своей странице в Facebook составил рейтинг представителей Верховной Рады, которые являются наиболее заметными законодателями в аграрной сфере.

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"В IX созыве многие депутаты, в частности, от "Слуг Народа" и внефракционных объединений являются компетентными выходцами из агробизнеса, которые закономерно отстаивают интересы аграрного бизнеса, как крупного, так и мелкого. Пожалуй, наиболее заметными в этой сфере являются представители следующей "величественной пятерки". Дмитрий Соломчук, Николай Сольский, Олег Кулинич, Сергей Лабазюк и Артем Нагаевский", — считает он.

Также эксперт добавляет, что сельское хозяйство является важной сферой для украинской экономики, которая формирует почти половину от экспорта государства.

"В планах власти до 2030 года сделать агросектор основой экономического устойчивого развития государства. В конце концов, агросектор является важной составляющей экономики страны — сейчас почти половину нашего экспорта составляет именно продовольствие и агропродукция. И, безусловно, законодательное поле данной сферы нуждается в постоянном совершенствовании. На этом пути многие инициативы депутатов-аграриев уже воплощены и многие еще анонсированы. Поэтому следим дальше", — резюмировал В.Гладких.