Соломчук, Сольський та ще 3 нардепів: експерт назвав найефективніших депутатів-аграрієв

Політолог Валентин Гладких на своїй сторінці в Facebook склав рейтинг з представників Верховної Ради, які є найбільш помітними законодавцями в аграрній сфері.

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"У IX скликання чимало депутатів, зокрема, від "Слуг Народу" та позафракційних об’єднань є компетентними вихідцями з агробізнесу, які закономірно відстоюють інтереси аграрного бізнесу, як великого, так і дрібного. Мабуть, найбільш помітними цій сфері є представники наведеної нижче "величної пʼятірки". Дмитро Соломчук, Микола Сольський, Олег Кулініч, Сергій Лабазюк та Артем Нагаєвський", — вважає він.

Також експерт додає, що сільське господарство – є важливою сферою для української економіки, яка формує майже половину від експорту держави.

"У планах влади до 2030 року зробити агросектор основою економічного сталого розвитку держави. Зрештою, агросектор є важливою складовою економіки країни — наразі, майже половину нашого експорту складає саме продовольство й агропродукція. І, безумовно, законодавче поле даної сфери потребує постійного вдосконалення. На цьому шляху чимало ініціатив депутатів-аграріїв вже втілено і чимало ще анонсовано. Тож слідкуємо далі", — резюмував В.Гладких.