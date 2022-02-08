Мэр Днепра Филатов назвал экс-главу ОГА Бондаренко "брехлом" и "ничтожеством" (фото)

Городской голова Днепра Борис Филатов жестко отреагировал на попытки бывшего главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко присвоить себе чужие достижения по развитию инфраструктуры в области, назвав его брехлом и ничтожеством. Соответствующие фото выложили в сети.

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"Бывший глава Днепровской ОГА с гордостью сообщает о ремонте спорткоплекса "Днепровец", будто это его заслуга", — написал в своем Facebook журналист Денис Казанский.

"В реальности до 2021 года, пока этот господин был на своей должности, было выполнено около 1% работ (на первом фото видно состояние объекта весной 2021 года). Через полгода после его увольнения — 99%", — отметил журналист, назвав подобное поведение "мастер-классом, как выглядеть в Facebook эффективным менеджером".

Ранее Бондаренко дополнил свой отчет за 2021 год фотографиями остановок общественного транспорта, появившимися в области благодаря программе "Безопасная остановка".

Городской голова Днепра Борис Филатов на попытки бывшего главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко присвоить себе чужие достижения отреагировал жестко: "Этот негодяй Бондаренко — брехло и ничтожество", — написал он.

Другие пользователи также напомнили экс-главе ОГА о провальной реконструкции центра Павлограда, открытии школ с незавершенным ремонтом и других провалах Бондаренко на должности главы Днепропетровской облгосадминистрации.

Напомним, Александр Бондаренко возглавлял Днепропетровскую ОГА в 2019-2020 годах и был уволен в декабре 2020 года президентом. До этого он был известен как участник российского ТВ-шоу "Давай поженимся".