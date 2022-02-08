Мер Дніпра Філатов назвав ексголову ОДА Бондаренка "брехлом" та "нікчемою" (фото)

Міський голова Дніпра Борис Філатов жорстко відреагував на намагання колишнього очільника Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка присвоїти собі чужі досягнення із розбудови інфраструктури в області, назвавши його брехлом і нікчемою. Відповідні фото виклали у мережі.

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"Колишній голова Дніпровської ОДА з гордістю повідомляє про ремонт спорткоплексу "Дніпровець", ніби це його заслуга", — написав у своєму Facebook журналіст Денис Казанський.

"В реальності до 2021 року, поки цей пан був на своїй посаді, було виконано близько 1% робіт (на першому фото видно стан об'єкту весною 2021). За півроку після його звільнення — 99%", — зазначив журналіст, назвавши подібну поведінку "майстер-класом, як виглядати у Facebook ефективним менеджером".

Раніше Бондаренко доповнив свій звіт за 2021 рік фотографіями зупинок громадського транспорту, що з'явилися в області завдяки програмі "Безпечна зупинка".

Міський голова Дніпра Борис Філатов на намагання колишнього очільника Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка присвоїти собі чужі досягнення відреагував жорстко: "Цей негідник Бондаренко — брехло і нікчема", — написав він.

Інші користувачі також нагадали ексголові ОДА про провальну реконструкцію центру Павлограда, відкриття шкіл з незавершеним ремонтом та інші провали Бондаренка на посаді голови Дніпропетровської облдержадміністрації.

Нагадаємо, Олександр Бондаренко очолював Дніпропетровську ОДА у 2019-2020 роках і був звільнений у грудні 2020 президентом. До того він був відомий як учасник російського ТВ-шоу "Давай одружимося".

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