Правительство совместно с Европейской Бизнес Ассоциацией разрабатывает меры по поддержке бизнеса

В этом году в Украине состоится запуск ряда проектов по поддержке бизнеса, аналогов которым не было раньше. О конкретных шагах развития бизнес-активности говорили сегодня на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией, сообщила в Facebook первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

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"На встрече речь шла о важных для бизнеса вопросах – сбалансировании фискальной политики государства, прозрачном регулировании торговли, пищевой и фармацевтической продукции, необходимости обновления трудового законодательства", — рассказала Свириденко.

Она напомнила, что украинская экономика демонстрирует тенденцию к стабильному росту. В прошлом году у страны был самый высокий долларовый ВВП за всю историю – почти 200 миллиардов долларов. Также в 2021 году ВВП вырос на 3,2% и дальше нужно только наращивать темпы развития.

Для этого правительство в текущем году внедряет ряд важных для бизнеса проектов, таких как термо-модернизация зданий, доступная ипотека под честные 5%, проект орошения земель на Юге Украины для повышения их плодородия и проект "Машиностроение: кредитование и лизинг 5%".

Как приоритетное направление дальнейшего развития было выделено увеличение экспорта, в первую очередь, через регион Пан-Евро-Мед. Этому будет способствовать заключенное недавно соглашение о зоне свободной торговли с Турцией.

Кроме того, важно предусмотреть доступ бизнеса к экспортному кредитованию через Экспортно-кредитное агентство. Для этого предусмотрено зафиксированное финансирование в Государственном бюджете.

Также, отметила Свириденко, идет уменьшение государственного сектора путем привлечения частных инвесторов и открытой приватизации. Проводится и усовершенствуется корпоративная реформа. Все эти меры должны улучшить благосостояние граждан и повысить привлекательность Украины для зарубежных инвесторов.

"Вопреки всем внешним угрозам мы остаемся сильными изнутри", — резюмировала Свириденко.