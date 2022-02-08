Уряд спільно з Європейською Бізнес Асоціацією розробляє заходи для підтримки бізнесу

Цього року в Україні відбудеться запуск низки проєктів з підтримки бізнесу, аналогів яким не було раніше. Про конкретні кроки розвиту бізнес-активності говорили сьогодні на зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією, повідомила у Facebook перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

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"На зустрічі йшлося про важливі для бізнесу питання – збалансування фіскальної політики держави, прозоре регулювання торгівлі, харчової та фармацевтичної продукції, необхідність оновлення трудового законодавства", — розповіла Свириденко.

Вона нагадала, що українська економіка демонструє тенденцію до стабільного зростання. Тогоріч країна мала найвищий доларовий ВВП за всю історію — майже 200 мільярдів доларів. Також у 2021 році ВВП зріс на 3,2%, і далі потрібно тільки нарощувати темпи розвитку.

Для цього уряд в поточному році запроваджує низку важливих для бізнесу проєктів, таких як термомодернізація будівель, доступна іпотека під чесні 5%, проєкт зрошення земель на Півдні України для підвищення їх родючості та проєкт "Машинобудування: кредитування та лізинг 5%".

Як пріоритетний напрямок подальшого розвитку було виділено збільшення експорту, у першу чергу, через регіон Пан-Євро-Мед. Цьому сприятиме укладена нещодавно угода про зону вільної торгівлі з Туреччиною.

Крім того, важливо передбачити доступ бізнесу до експортного кредитування через Експортно-кредитне агентство. Для цього вже зафіксоване фінансування у Державному бюджеті.

Також, зазначила Свириденко, триває зменшення державного сектору шляхом залучення приватних інвесторів та відкритої приватизації. Проводиться і вдосконалюється корпоративна реформа. Всі згадані заходи мають покращити добробут громадян та підвищити привабливість України для закордонних інвесторів.

"Всупереч усім зовнішнім загрозам ми залишаємося сильними зсередини", — резюмувала Свириденко.