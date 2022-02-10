Депутат Трубицын, попавшийся на взятке, связан с министром Чернышовым, - журналист

Депутат Киевсовета Владислав Трубицын, попавшийся на взятке, связан давней дружбой с министром развития громад и территорий Алексеем Чернышовым. Такое мнение высказал журналист Евгений Хурсин.

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"Пойманного на взятке депутата Трубицына будут максимально отмазывать, а дело пытаться замять. Как говорят в киевских властных коридорах, у него есть серьезная поддержка в лице министра Алексея Чернышова", — написал блогер в Facebook.

По его информации, в 2012-2014 годах Трубицын и Чернышов вместе работали помощниками депутата Фельдмана. С тех пор они очень плотно общаются и даже имеют общий бизнес.

"С 2020 года министр Чернышов начинает особенно активно опекать молодого киевского политика. Как говорят в киевских околополитических кругах, именно они совместно курировали МАФовый "бизнес", приносящий немалую прибыль", — уточнил эксперт.

По его словам, несмотря на активное противостояние КГГА с Банковой, они начали тайно, но активно сотрудничать с мэром Киева Виталием Кличко.

"Параллельно Чернышов пытался убедить Зеленского, что он со своей командой станет эффективной заменой Виталию Владимировичу. Словом, развернули нешуточную геополитическую игру, пока Трубицына не поймали на вымогании взятки в 40 тыс. у. е. Как говорится, на взлете сбили. Не повезло, не фартануло", — резюмировал блогер.

Как сообщалось накануне, 9 февраля НАБУ поймали депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына на получении взятки в размере 1,2 млн гривен.