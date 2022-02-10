Депутат Трубіцин, який попався на хабарі, пов'язаний із міністром Чернишовим, - журналіст

Депутат Київради Владислав Трубіцин, який попався на хабарі, пов'язаний давньою дружбою з міністром розвитку громад та територій Олексієм Чернишовим. Таку думку висловив журналіст Євген Хурсін.

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"Впійманого на хабарі депутата Трубіцина максимально відмазуватимуть, а справу намагатимуться зам'яти. Як кажуть у київських владних коридорах, він має серйозну підтримку в особі міністра Олексія Чернишова", — написав блогер у Facebook.

За його інформацією, у 2012-2014 роках Трубіцин та Чернишов разом працювали помічниками депутата Фельдмана. З того часу вони дуже щільно спілкуються і навіть мають спільний бізнес.

"З 2020 року міністр Чернишов починає особливо активно опікуватися молодим київським політиком. Як кажуть у київських навколополітичних колах, саме вони спільно займалися МАФовим "бізнесом", який приносить чималий прибуток", — уточнив експерт.

За його словами, незважаючи на активне протистояння КМДА з Банковою, вони розпочали таємно, але активно співпрацювали із мером Києва Віталієм Кличком.

"Паралельно Чернишов намагався переконати Зеленського, що він зі своєю командою стане ефективною заміною Віталію Володимировичу. Словом, розгорнули серйозну геополітичну гру, поки Трубіцина не впіймали на вимаганні хабара у 40 тис. у. е. Як кажуть, на зльоті збили. Не пощастило, не фартануло", — резюмував блогер.

Як повідомлялось напередодні, 9 лютого НАБУ спіймало депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина на отриманні хабара у розмірі 1,2 млн гривень.